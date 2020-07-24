Продающие оружие Азербайджану страны должны в договорах указывать четкие условия их применения

Государства, продающие оружие Азербайджану, должны установить четкие условия в договорах, которые конкретно запрещают его использование против гражданских лицах. В беседе с Арменпресс такое мнение высказал депутат фракции НС Армении «Мой шаг», председатель Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, коснувшись представленных премьер-министром Армении Николом Пашиняном 23 июля усиленных позиций Армении после победоносных боев в июле.

Говоря о необходимости внедрения эффективного международного мониторинга и его возможных результатах, Варданян отметил: «Если стороны согласятся с внедрением эффективного международного механизма мониторинга, то выразят свое согласие соблюдать эти правила. И с этой точки зрения посредническая Минская группа ОБСЕ, будет иметь возможность более активно участвовать в этом процессе».

Говоря об обеспечении упомянутого премьер-министром механизма прямой связи между военными, депутат отметил, что наличие прямой связи во многих случаях позволит избежать инцидентов, если у сторон нет намерение отклоняться от соблюдения установленного режима прекращения огня. Варданян считает, что это также может повысить доверие между сторонами и стать фактором, позволяющим избежать недопониманий.

«Но пойдет ли Азербайджан на это или нет, может ли существующая в Азербайджане милитаристская риторика способствовать тому, чтобы были осуществлены подобные мероприятия, трудно ответить. Я не могу сказать, сможет ли Азербайджан найти политическое мужество, чтобы сделать этот шаг в данный момент», - сказал он.

Коснувшись применения Азербайджаном оружия против гражданского населения, Варданян сказал, что он убежден, что инциденты, имевшие место во время недавних событий на границе с Арменией, а также во время апрельской войны и на фронте карабахской войны азербайджанские вооруженные силы наносили целенаправленные удары по гражданскому населению, а это является серьезным нарушением Женевских конвенций или военным преступлением.

«Государства, которые продают оружие Азербайджану, должны четко понимать, что в договоре должны быть определенные условия, как они должны быть использованы. В частности, должно быть четкое требование, чтобы это оружие ввиду таких обстоятельств не может применяться против таких-то лиц», - сказал он.

Варданян также отметил, что Минская группа не имеет альтернативы, Армения всегда подчеркивала необходимость проведения переговоров в формате Минской группы, эти переговоры должны продолжаться. И мирные переговоры никоим образом не должны рассматриваться как альтернатива военным действиям.

Коснувшись последних событий на армяно-азербайджанской границе, депутат сказал: «Мы еще раз подтвердили, что с Арменией и Арцахом нельзя говорить с позиции угроз и применения силы. Мы подтвердили нашу готовность продолжать процесс в рамках мирных переговоров. В-третьих, мы показали, что Армения способна защитить свои границы, гарантировать безопасность Республики Арцах и безопасность населения Республики Арцах».