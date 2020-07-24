Азербайджан был, есть и останется агрессором: Франк Энгель

Бывший член Европарламента Франк Энгель считает, что руководство Азербайджана предприняло шаги по созданию напряженности на армяно-азербайджанской границе, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. В беседе с Арменпресс Энгель отметил, что каждый раз, когда что-то не так во внутриполитической жизни Азербайджана, внимание общественности отвлекается на «армянскую угрозу» посредством атак на территорию Арцаха или Армении. Франк Энгель коснулся также вопросов угроз азербайджанской стороной нанести удар по Армянской АЭС и активности Турции на фоне столкновений на армяно-азербайджанской границе.

- Господин Энгель, 12 июля Азербайджан совершил агрессию в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Обе стороны понесли потери в ходе приграничных столкновений, которые продолжались в течение нескольких дней. Как Вы прокомментируете действия Азербайджана?

- К сожалению, это не первый раз, когда такое происходит, и можно предположить, что этот случай будет не последним. Кажется, что каждый раз, когда что-то во внутриполитической жизни Азербайджана идет не так, внимание общественности отвлекается на «армянскую угрозу» посредством атак на территории Арцаха или Армении. После многолетней идеологической подготовки общества в Азербайджане, реализации программ по «промыванию мозгов» детей в школах неудивительно, что все это сработало и все еще работает. Горечь в том, что нынешние власти Азербайджана на этот раз, возможно, зашли слишком далеко, о чем свидетельствуют массовые демонстрации и насилие с призывами к началу крупномасштабной войны. Но они не могут играть в эту игру вечно. Рано или поздно Алиев станет жертвой собственной риторики. Это, конечно, будет очень опасным развитием для Армении.

- В последнее время высказываются разные мнения о цели действий Азербайджана. Какой, по Вашему мнению, была цель азербайджанских властей, какую проблему они хотели решить, спровоцировав напряженность на армяно-азербайджанской границе?

- Их цель - отвлечь внимание от внутренних проблем. На этот раз они уволили министра иностранных дел. Я не знаю, какие брожения происходят в правительстве Азербайджана, но для меня очевидно, что азербайджанское общество требует своей доли в богатстве страны, которая до сих пор захвачена правящей элитой. Азербайджан сталкивается с проблемами распределения, и общество спрашивает, почему «армянская проблема» до сих пор окончательно не решена, если это является причиной их бедности. Они не принимают также беспочвенную жертву офицеров и солдат каждые несколько месяцев. Но, как я уже сказал, опасность состоит в том, что они будут требовать большего, они хотят настоящей войны. Алиев не идет на это, это полностью разрушит его богатство и систему правления.

- Помимо провоцирования напряженности на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан несколько дней держал армянские мирные поселения под артиллерийским обстрелом, о чем свидетельствуют многочисленные факты, которые также были представлены международному сообществу. Как бы Вы прокомментировали поведение Азербайджана в отношении гражданских лиц?

- Власти Азербайджана не хотят рисковать, понести столько же жертв, сколько они имели 4 года назад, когда их общество было возмущено тем фактом, что у них было так много жертв ни за что. И поскольку им позволено отрицать свою агрессивную роль на международном уровне, поскольку никто из тех, кто находится на переднем крае международной политики, не назвал их подстрекателями войны, они будут утверждать, что жертвы среди гражданского населения являются печальным следствием атак со стороны армян. Однако когда общество долгое время воспитывается в атмосфере ненависти и жажды крови, они развлекаются фотографиями невинных жертв своей военной мощи. Очень жаль, но такова вся система Азербайджана. Только больное общество может радоваться фотографиям погибших армянских крестьян.

- Господин Энгель, представитель министерства обороны Азербайджана пригрозил нанести удар по атомной электростанции Армении. Как Вы отреагируете на это заявление азербайджанской стороны?

- Они явно нуждаются во внимании. Никто, кто думает трезво, не сделает такой шаг. Его трагические последствия будут нести Азербайджан и Турция, их земли будут неугодны для жизни на протяжении веков. Но это еще раз подтверждает то, что я сказал: Азербайджан - больная система с больным обществом. Их антиармянское безумие больше невозможно сдерживать простейшими нитями человеческой дисциплины. Международное сообщество должно применить санкции против них. После того, как Баку начал угрожать преступлением против человечества, любой наблюдатель должен понять, почему Азербайджан отказался от механизмов международного мониторинга на границах с Арменией и Арцахом. Всем должно быть очевидно, что Азербайджан был, есть и останется агрессором.

- На фоне напряженности на армяно-азербайджанской границе активизировалась также Турция. Президент, министр иностранных дел и министр обороны Турции выступили с заявлениями в поддержку Азербайджана. Как бы Вы прокомментировали поведение турецких властей в эти дни? Что, по Вашему мнению, было причиной активности Турции?

- Турция сейчас активна на всех фронтах, которые касаются Армении, Кипра, Греции. Конечно, Турция будет поддерживать Азербайджан, что бы ни случилось, потому что покровительство этой страны - единственная часть геополитического значения, которую оставил Эрдоган. Не говоря уже о полной энергетической зависимости от Азербайджана, потому что Турция не может позволить себе ничего, кроме азербайджанской нефти и газа, которые страна получает практически бесплатно.

Азербайджан помогает Турции избежать банкротства вследствие неправильной политики Эрдогана, которая поставила страну на грань экономического коллапса. Однако Азербайджан будет делать это до тех пор, пока Турция будет безоговорочно поддерживать Баку. Самое смешное, что в азербайджано-турецких отношениях Азербайджан сейчас действительно находится в позиции стрелка.