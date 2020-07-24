Межведомственная комиссия обсудила вопросы сферы транспорта в рамках Соглашения Армения-ЕС

Под председательством вице-премьера Мгера Григоряна в правительстве состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий по обеспечению реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, члены межведомственной комиссии обсудили процесс реализации ряда мероприятий, последним сроком для которых установлен 2020 год. В частности, был затронут процесс аппроксимации директивы Европейского парламента об условиях разведки, геологоразведки, разрешений на добычу и использование углеводородов. По вопросу с докладом выступила заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Лилия Шушанян.

В повестку дня также был включен процесс аппроксимации директивы Европейской комиссии о предварительной аттестации и регулярной переквалификации водителей пассажиро- и грузоперевозочных автомобилей. По вопросу с докладом выступил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян.

Учитывая количество мероприятий в сфере транспорта в рамках дорожной карты реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, в результате заседания было решено организовать еще одну встречу для подробного обсуждения реализуемых в сфере транспорта мероприятий.