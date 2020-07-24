Обсужден отчет о деятельности министерства финансов Армении

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был обсужден отчет о деятельности министерства финансов за 2019 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр Атом Джанджугазян доложил о проделанной работе по фискальной политике, эффективному управлению финансами, управлению государственным долгом, внедрению системы отчетности, повышению потенциала органов государственного управления посредством курсов по повышению квалификации, оптимизации структурных подразделений.

Были также затронуты проводимые министерством реформы, в том числе в налоговой системе и системе закупок, сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Премьер-министр Пашинян отметил важность реализуемых министерством в вышеуказанных направлениях программ и подчеркнул необходимость осуществления последовательных мероприятий, направленных на эффективное управление финансами. В частности, Никол Пашинян подчеркнул важность внедрения дополнительных механизмов, необходимых для своевременного осуществления предусмотренных программой расходов государственного бюджета мер, что позволит сделать процесс расходования средств и управления средствами в течение года более предсказуемым.