Мы вместе с Арменией: египетский блогер опубликовал видео в поддержку армян

Бывший египетский футболист, блогер Мостафа Хассан сделал запись в своем микроблоге в Твиттере в поддержку армянского народа. Как сообщает Арменпресс, он, в частности, писал: «Люди со всего мира поддерживают армян. Мы вместе с Арменией».

Он также опубликовал видео, где молодые люди из разных стран мира - Ирака, Болгарии, Грузии, Колумбии, Палестины, Ливана, Бельгии, Греции - направляют послания о поддержке Армении и армянскому народу: «Мы вместе с Арменией».

People all over the world are standing with Armenians

Together standing with @armenia #Armenian #ArmeniaStrong #ArmeniaPeace #ArmenianArmy pic.twitter.com/a46MHaP2z6