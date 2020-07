Հայաստանի կողքին ենք. եգիպտոսցի բլոգերը հայ ժողովրդին աջակցող տեսանյութ է հրապարակել 

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Եգիպտոսցի նախկին ֆուտբոլիստ, բլոգեր Մոստաֆա Հասանը Թվիթերի իր միկրոբլոգում հայ ժողովրդին աջակցող գրառում է կատարել։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, նա մասնավորապես գրել է. «Աշխարհի բոլոր ծայրերից մարդիկ կանգնած են հայերի կողքին։ Միասին Հայաստանի հետ ենք»։

Նա հրապարակել է նաև տեսանյութ, որտեղ աշխարհի տարբեր երկրներից` Իրաքից, Բուլղարիայից, Վրաստանից, Կոլումբիայից, Պաղեստինից, Լիբանանից, Բելգիայից, Հունաստանից երիտասարդներ Հայաստանին ու հայ ժողովրդին աջակցող ուղերձներ են հղում` Հայաստանի կողքին ենք։

People all over the world are standing with Armenians

Together standing with @armenia #Armenian #ArmeniaStrong #ArmeniaPeace #ArmenianArmy pic.twitter.com/a46MHaP2z6