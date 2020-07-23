Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Египта по случаю Национального праздника

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху аль Сиси по случаю национального праздника. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Горячо поздравляю Вас с национальным праздником Арабской Республики Египет - Днем Революции.

Вопрос продолжительного расширения повестки армяно-египетского двустороннего и многостороннего сотрудничества и обогащения в содержательном плане постоянно находится в центре внимания Армении. Мы убеждены, что для этого есть огромный потенциал, эффективное использование которого откроет новые возможности для еще большего сближения и развития взаимовыгодного сотрудничества наших дружественных стран.

Желаю Вам здоровья и новых успехов, а дружественному народу Египта - мира, благоденствия и скорейшего преодоления вызовов, вызванных пандемией COVID-19”.