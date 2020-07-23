Раненный военнослужащий скончался

В Центральном клиническом военном госпитале МО Армении 23 июля скончался военнослужащий срочной службы, рядовой Артур Багратович Мурадян (2001 г. р.). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Рядовой Артур Мурадян получил тяжелое ранение на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении Республики Армения. Он был доставлен в ЦКГ МО и находился в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей военного госпиталя, жизнь Артура Мурадяна спасти не удалось.

Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования и поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Артура Мурадяна.