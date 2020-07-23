Правительство Армении жителям Тавушской области, пострадавшим от артобстрела, выделит 25 млн драмов

Состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Никол Пашинян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Учитывая напряженную ситуацию на армяно-азербайджанской границе и необходимость возмещения ущерба, нанесенного жителям приграничных общин, пострадавшим при артобстреле Тавушской области Армении, правительство приняло решение, согласно которому им будет выделено 25 млн драмов. Согласно обоснованию, для компенсации поврежденной недвижимости жителям приграничных общин Тавушской области Армении, пострадавшим от артобстрела 12 июля, по предварительной оценке, необходимо как минимум 150 млн драмов, 25 млн из которых предлагается выделить в срочном порядке. Создана рабочая группа по инвентаризации и оценке, которая работает в населенных пунктах области. К работам будут привлечены местные строители и граждане, не выехавшие на заработки. Часть суммы для скорейшего начала работы будет выделена в виде предоплаты.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1022806.html