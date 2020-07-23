ПВО Армении против БПЛА Азербайджана: новый репортаж российского военного корреспондента

Российский военный фотокорреспондент, автор проекта “WarGonzo Семену Пегову” снял азербайджанские беспилотники, в том числе, и израильский беспилотник камикадзе, сбитые ВС Армении во время событий на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает «Арменпресс», в видеоматериале “Армянская ПВО против азербайджанских БПЛА: сбитые БПЛА азербайджанской армии” Пегов также выяснил, почему Баку надеется на войну в воздухе.

“Армяно-азербайджанский конфликт ознаменовался тем, что были применены не только артиллерия и стрелковое оружие, но и активно были использованы БПЛА. Армянская сторона сбила, по меньшей мере, 14 БПЛА: 12 были сбиты в Тавушской области, 2 - в других местах”, - представил Пегов.

Подробности - в видеоматериале.