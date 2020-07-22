В «Фонд страхования военнослужащих» пожертвовано около 192 млн драмов 

В «Фонд страхования военнослужащих» 17-22 июля было пожертвовано около 192 млн драмов из 48 стран. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян.

На странице фонда в Facebook сообщается, что 27% денег было переведено через сайт, 12% - через Paypal и 61% - через банковский перевод.

Было сделано более 2500 пожертвований.