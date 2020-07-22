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Португальское издание коснулось азербайджанской агрессии на армяно-азербайджанской границе

Португальское издание коснулось азербайджанской агрессии на армяно-азербайджанской границе

Португальское периодическое издание Diário de Notícias (издается с 1864 года) представило своим читателям статью «Перестрелка между Арменией и Азербайджаном». Как сообщает Арменпресс, статья содержит ряд официальных заявлений, а также оценки милитаристских заявлений Азербайджана и Турции.

Отмечается, что азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня, пригрозили нанести удар по Мецаморской АЭС, спровоцировали столкновения, взорвали дома в приграничных селах Армении, стараясь тем самым отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

В разделе «Нагорный Карабах» статьи также упоминается о решении Сталина, провозглашении независимости Нагорного Карабаха. Есть также формулировка, что «именно в результате победы армянской стороны в 1994 году вооруженный конфликт был остановлен».

«До эскалации насилия на прошлой неделе, 2020 год, год пандемии COVID-19, был более мирным, чем предыдущие годы. По данным Международной кризисной группы, июнь был даже самым мирным месяцем в мире, без инцидентов.

12 июля азербайджанская военная техника подошла к армянской границе в направлении Тавушской области, что было расценено как провокационный акт. Инцидент в Тавуше считается самым серьезным после войны в апреле 2016 года», - говорится в статье. Также упоминается, что в результате обстрела Азербайджана в армянских селах были повреждены более 50 домов.


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