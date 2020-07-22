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ЕС и ВОЗ отправили в Армению 28 тыс защитных костюмов и 20 тыс масок N95

ЕС и ВОЗ отправили в Армению 28 тыс защитных костюмов и 20 тыс масок N95

Благодаря усилиям Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения в Армению было доставлено 28 000 комплектов защитных медицинских костюмов и 20 000 респираторов N95 для работников здравоохранения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении, благодаря этим средствам медицинские работники, которые находятся в непосредственном контакте с инфицированными, будут эффективнее и безопаснее бороться с эпидемией Covid 19.

Средства были закуплены ВОЗ при финансовой поддержке ЕС в продолжение оказания помощи Армении в борьбе с эпидемией.

Поставленное в Армению защитное медицинское оборудование и респираторы были приобретены с учетом потребностей системы здравоохранения Армении, они будут предоставляться исключительно медицинским работникам.


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