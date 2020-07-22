На основании явного нарушения Гагиком Царукяном требований несовместимости возбуждено производство

6 июля 2020 года Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство на основании явного нарушения Гагиком Царукяном требования о несовместимости.

Как сообщили Арменпресс в Комиссии по предотвращению коррупции, поводом для возбуждения производства послужил протокол общего собрания ООО “Концерн Мульти Груп” от 23 июня 2020 года, подписанный Гагиком Царукяном, которым было решено прекратить полномочия директора компании Седрака Арустамяна и назначить временно исполняющим обязанности директора Араика Кесояна (в качестве причины указана временная невозможность исполнения Седраком Арустамяном своих обязанностей).

“27 мая 2020 г. Гагик Царукян представил годовую декларацию об имуществе и доходах за 2019 год. При изучении декларации выяснилось, что Г. Царукян, в числе своих имущественных прав в других компаниях, передал в доверительное управление Седрака Арустамяна долю ООО “Концерн Мульти Груп” на период от 20.05.2017 до 20.05.2022 гг.

Тем не менее, на внеочередном общем собрании членов ООО “Концерн Мульти Груп”, состоявшемся 23.04.2020 г. в результате изучения протокольного решения № 20/01 становится ясно, что депутат Национального собрания Республики Армения Г. Акопян Царукян лично принимал участие в управлении компанией, предложил кандидатуру директора компании, участвовал в процессе освобождения директора и назначения нового директора, а также дал поручения директору. Согласно части 1 статьи 31 Закона Республики Армения “Об общественной службе", лица, занимающие общественные должности, общественные служащие не могут занимать не обусловленную их статусом должность в государственных органах или в других органах местного самоуправления, какую-либо должность в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, образовательной и творческой. Согласно части 17 той же статьи нарушение лицом, занимающим общественную должность, и общественным служащим требований несовместимости, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для прекращения его полномочий или освобождения его от занимаемой должности. Учитывая отмеченные фактические обстоятельства и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 24 закона, принимая за основу пункт 1 и часть 2 части 1 статьи 27 закона, а также часть 1 статьи 31 закона, комиссия решила возбудить производство на основании явного нарушения требований несовместимости со стороны депутата Национального собрания Республики Армения Гагика Царукяна. Основанием для возбуждения дела послужило обращение начальника агентства государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции К. Арутюняна в Комиссию по предотвращению коррупции”, - говорится в сообщении.