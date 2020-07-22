Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне

США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне

Соединенные Штаты потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"21 июля США резко потребовали от Китая закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Эта односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение между Китаем и США", - сказал он.

Китай примет меры, если США не откажутся от требования закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, щаявили в МИД КНР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее об этом сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь на своей странице в Twitter.

"США попросили Китай закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов", - написал он.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации