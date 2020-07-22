Председатель НС Армении подписал закон О внесении изменений в Закон “О Конституционном суде”

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян подписал закон О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О Конституционном суде”, принятый 30 июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Мирзоян.

“Закон будет опубликован в официальном бюллетене, и с этого момента он вступит в силу”, -добавил спикер.

Тему затронул и премьер-министр Армении Никол Пашинян․

“Председатель Национального собрания Армении сегодня подписал закон О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О Конституционном суде”, принятый 30 июня.

Закон вступит в силу сегодня. В ближайшее время будут избраны 3 новых судьи КС”, - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении.

30 июня Национальное собрание Армении приняло законопроект, представленный депутатами фракции “Мой шаг”, которым устанавливается, что судьям Конституционного суда, полномочия которых прекращены на основании истечения срока полномочий в связи с последними изменениями, назначается пенсия в порядке, установленном законом. После принятия закона президент Армении Армен Саркисян заявил председателю НС, что не подпишет его.

Ранее Национальное собрание Армении на заседании 22 июня приняло во втором чтении и полностью проект конституционных изменений, представленный группой депутатов фракции “Мой шаг”, которым предлагается замена председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, бывших на должности в течение срока общей продолжительностью не менее 12 лет. Конституционные изменения вступили в силу. Грайр Товмасян не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не члены или судьи КС. В течение двух месяцев должны быть избраны три новых судьи КС.