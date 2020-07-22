Минобороны Армении сообщило о новом нападении ВС Азербайджана в направлении Тавушской области

Министерство обороны заявило о новом нападении ВС Азербайджана на границе Армении. Как передает Арменпресс, пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян отметила, что спецназ ВС Азербайджана 21 июля, в районе 22:30 часов, предпринял очередное нападение в направлении армянской боевой позиции «Бесстрашный». Это та же боевая позиция, на которую азербайджанские ВС напали 12 июля.

«Подразделения ВС Армении отбили атаку, нанеся противнику значительные потери. По предварительным данным, противник не только понес человеческие потери, но и несколько азербайджанских спецназовцев оказались в западне. С армянской стороны потерь нет», - отметила Степанян.