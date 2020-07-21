Турецкий депутат создал новую оппозиционную партию

Независимый депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз сообщил РИА Новости, что он основал и возглавил оппозиционную Партию обновления.

Йылмаз, бывший заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), был исключен из этой партии в ноябре 2018 года за призыв вернуться к чтению азана (призыва к молитве у мусульман) на турецком языке,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Турции уже давно требуется обновление, и его должна принести новая партия. За 18 лет турецкое правительство (правящей Партии справедливости и развития) свело на нет демократию, ослабило парламент, создало систему под управлением одного человека и разрушило общественное согласие", - сказал Йылмаз.

По его словам, оппозиция в Турции критикует президента страны Тайипа Эрдогана лишь на словах.

Он отметил, что одной из основных целей новой партии является свобода.

"Народ Турции сегодня отрешен от свободы. Мы хотим максимально расширить ее степень. Второе: собственное производство во всех областях: энергетика, фармацевтика, машиностроение, сельское хозяйство, животноводство… Третье: справедливость.

Во внешней политике мы хотим выстраивать дружественные отношения, не проводить конфронтационную политику по отношению к соседним странам и на мировой арене", - добавил Йылмаз.