Маски на 65% снижают риски распространения COVID-19

Американские эксперты пришли к выводу, что ношение маски снижает риск распространения коронавируса на 65%. Как сообщает Арменпресс, исследование заведующего отделом детских инфекционных болезней Калифорнийского университета Дэна Блумберга и профессора химических технологий Уильяма Ристенпарта представлено на сайте Всемирного экономического форума.

В статье говорится, что ношение маски помогает предотвратить распространение инфекции, так как она передается воздушно-капельным путем.

«Что касается масок, мы узнали больше благодаря исследованиям. Теперь мы знаем, что маски очень эффективны и важны», - отметил Блумберг.

Блумберг и Ристенпарт отметили, что коронавирус в три раза меньше человеческого волоса, но они достаточно велики, чтобы мы могли их видеть. Маски создают эффективный барьер против этих капель.

Эксперты подчеркивают, что все должны носить маску.

«Люди, которые не носят маску, увеличивают риск передачи инфекции всем людям, с которыми они вступают в контакт. Все эти люди, которые не носят масок, являются безответственными членами общества», - сказал Блумберг.

Эксперты добавили, что основные методы предотвращения распространения COVID-19 остаются прежними: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и избежание общественных мест.