Контроль над военной помощью США Азербайджану будет усилен: предложение Паллоне принято

Палата представителей утвердила пакет об изменениях в законопроекте об ассигнованиях на оборону, который включает предложение сопредседателя Комитета по армянским вопросам Конгресса. Как передает «Арменпресс», “Голос Америки” сообщил, что Палата представителей США приняла пакет ряда законодательных изменений в законопроекте об ассигнованиях национальной обороны на 2021 год. Законопроект об изменении, внесенный сопредседателем Комитета по армянским вопросам Конгресса Фрэнком Паллоне в связи с американской военной помощью, был включен в пакет законопроекта об ассигнованиях национальной обороны.

Поправка, предложенная Фрэнком Паллоне, предусматривает, что Министерство обороны США в сотрудничестве с Госдепартаментом должно представить Конгрессу доклад о военных соединениях иностранных государств, получивших военную помощь США по пункту 333 программы Министерства обороны “Укрепление возможностей партнеров”, в отношении которых есть подозрения, что они нарушили международное право или положения прав человека до или во время получения военной помощи. Доклад должен включать также предложения по улучшению прав человека, которые будут способствовать предотвращению подобных нарушений.

Конгрессмен Паллоне отметил важность принятия законодательных изменений, особенно сейчас, когда Азербайджан угрожает Армении. Мы должны быть уверены, что американская внешняя помощь не противоречит нашим ценностям как дома, так и за рубежом”, - отметил сопредседатель Комитета по армянским вопросам Конгресса в пресс-релизе, распространенном его офисом. По его словам, это изменение является основой для лишения Азербайджана военной помощи, поскольку, по словам конгрессмена, у Баку есть серьезные проблемы с правами человека, и он ведет воинственную политику.

“Мы говорим, что нужно констатировать ситуацию, связанную с защитой прав человека в стране, получающей помощь, и если какая-либо страна нарушает права человека, а как Вы знаете, Азербайджан известен нарушениями прав человека, то она не должна получать финансирование, предусмотренное пунктом 333”, - сказал конгрессмен Паллоне.

Конгрессмен Брэд Шерман в ходе обсуждения пакета изменений в законопроекте по ассигнованиям национальной обороны поддержал предложение конгрессмена Паллоне, он подчеркнул, что присоединяется к предложению, касающемуся нарушений прав человека, осуществленных военными соединениями Азербайджана.

В рамках 333-го пункта программы Министерства обороны “Укрепление возможностей партнеров” США оказывают Азербайджану военную помощь на сумму более 100 млн долларов с 2018 года. Комитет по армянским вопросам Конгресса осудил это решение администрации. В ответ на осуждение, Госдепартамент США утверждал, что военная помощь Азербайджану исходит из интересов США, так как способствует предотвращению распространения терроризма, оборота наркотиков, оружия массового уничтожения и не угрожает Армении и региону.

Проекты изменений в законе об ассигнованиях в национальной обороне, предложенные конгрессменами Комитета по армянским вопросам Конгресса США Джеки Спиер и Брэдом Шерманом, не получили одобрения процедурной комиссии Палаты представителей и не были включены в повестку.