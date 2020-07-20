Оксфордская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний

Вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний, продемонстрировав признаки эффективности и безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной в понедельник британским медицинским журналом The Lancet статье авторов разработки.

Издание информирует, что у вакцинированных наблюдались легкие побочные эффекты в виде слабости и головной боли, которые смягчались принятием парацетамола. "Нейтрализующие антитела появились более чем у 90% участников [исследования]", - говорится в статье. У получавших вакцину также отмечалось повышение количества T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток.

В понедельник издание также опубликовало результаты второй фазы клинических испытаний вакцины, разработанной в Ухане командой исследователей под руководством профессора Вэй Чэня. Два препарата похожи, оба разработаны на основе аденовирусного вектора.

"Серьезных побочных эффектов выявлено не было. Сероконверсия (процесс выработки организмом антител - прим. ред.) наблюдалась более чем у 96% участников исследования, нейтрализующие антитела были выработаны у 85% из них. У 90% участников был также отмечен Т-клеточный ответ", - сказано в журнале об итогах испытаний китайской вакцины.

"Результатов этих двух исследований долго ждали. Они открывают дорогу для проведения третьей фазы испытаний, в ходе которой вакцина должна быть испытана на гораздо большем числе участников", - отмечают в The Lancet.

Информацию об обнадеживающих результатах испытаний оксфордской вакцины приветствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом окончательные выводы об эффективности британского препарата можно будет сделать только по итогам третьей фазы испытаний. Ожидается, что результаты будут получены к концу лета - началу осени. По наиболее оптимистическим оценкам британских властей, группы риска начнут получать вакцину до конца года, если она окажется действенной.

"Заявлять о стопроцентной уверенности в том, что мы получим вакцину в этом или даже в следующем году, увы, было бы лишь преувеличением. Пока мы еще к этому не пришли", - сообщил Джонсон в понедельник. О вероятности того, что эффективная вакцина от нового коронавируса может так никогда и не появиться, напомнила в тот же день и глава правительственной рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем.