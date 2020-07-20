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Оксфордская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний

Оксфордская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний

Вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний, продемонстрировав признаки эффективности и безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной в понедельник британским медицинским журналом The Lancet статье авторов разработки.

Издание информирует, что у вакцинированных наблюдались легкие побочные эффекты в виде слабости и головной боли, которые смягчались принятием парацетамола. "Нейтрализующие антитела появились более чем у 90% участников [исследования]", - говорится в статье. У получавших вакцину также отмечалось повышение количества T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток.

В понедельник издание также опубликовало результаты второй фазы клинических испытаний вакцины, разработанной в Ухане командой исследователей под руководством профессора Вэй Чэня. Два препарата похожи, оба разработаны на основе аденовирусного вектора.

"Серьезных побочных эффектов выявлено не было. Сероконверсия (процесс выработки организмом антител - прим. ред.) наблюдалась более чем у 96% участников исследования, нейтрализующие антитела были выработаны у 85% из них. У 90% участников был также отмечен Т-клеточный ответ", - сказано в журнале об итогах испытаний китайской вакцины.

"Результатов этих двух исследований долго ждали. Они открывают дорогу для проведения третьей фазы испытаний, в ходе которой вакцина должна быть испытана на гораздо большем числе участников", - отмечают в The Lancet.

Информацию об обнадеживающих результатах испытаний оксфордской вакцины приветствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом окончательные выводы об эффективности британского препарата можно будет сделать только по итогам третьей фазы испытаний. Ожидается, что результаты будут получены к концу лета - началу осени. По наиболее оптимистическим оценкам британских властей, группы риска начнут получать вакцину до конца года, если она окажется действенной.

"Заявлять о стопроцентной уверенности в том, что мы получим вакцину в этом или даже в следующем году, увы, было бы лишь преувеличением. Пока мы еще к этому не пришли", - сообщил Джонсон в понедельник. О вероятности того, что эффективная вакцина от нового коронавируса может так никогда и не появиться, напомнила в тот же день и глава правительственной рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем.


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