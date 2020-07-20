Валери Буайе осудила выраженную Турцией поддержку азербайджанской агрессии
20:43, 20 Июль, 2020
Французский депутат Валери Буайе направила президенту Эмануэлю Макрону письмо о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.
«После возобновления столкновений между Арменией и Азербайджаном я написала президенту республики. Я также осуждаю безоговорочную поддержку, которую Турция выразила президенту Азербайджана, который угрожает мирному процессу на Кавказе», - отметила Буайе.
Депутат попросила Францию и Европейский союз подтвердить императив достижения окончательного урегулирования конфликта.
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