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Валери Буайе осудила выраженную Турцией поддержку азербайджанской агрессии

Валери Буайе осудила выраженную Турцией поддержку азербайджанской агрессии

Французский депутат Валери Буайе направила президенту Эмануэлю Макрону письмо о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

«После возобновления столкновений между Арменией и Азербайджаном я написала президенту республики. Я также осуждаю безоговорочную поддержку, которую Турция выразила президенту Азербайджана, который угрожает мирному процессу на Кавказе», - отметила Буайе.

Депутат попросила Францию и Европейский союз подтвердить императив достижения окончательного урегулирования конфликта.


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