Четверо раненых военнослужащих скоро будут выписаны из больницы

Пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян представил данные о состоянии здоровья военнослужащих, раненных в результате действий, развязанных Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе.

«У 5 военнослужащих ранения средней тяжести, они продолжают лечение с положительной динамикой. Один солдат все еще находится в критическом состоянии. Остальные 4 военнослужащих будут выписаны из больницы в ближайшее время», - как передает Арменпресс, сказала Степанян.