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Четверо раненых военнослужащих скоро будут выписаны из больницы

Четверо раненых военнослужащих скоро будут выписаны из больницы

Пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян представил данные о состоянии здоровья военнослужащих, раненных в результате действий, развязанных Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе.

«У 5 военнослужащих ранения  средней тяжести, они продолжают лечение с положительной динамикой. Один солдат все еще находится в критическом состоянии. Остальные 4 военнослужащих будут выписаны из больницы в ближайшее время», - как  передает Арменпресс,  сказала Степанян.


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