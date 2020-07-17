ЕАЭС доказал свою жизнеспособность в кризисных ситуациях: Никол Пашинян

Во время пандемии коронавируса Евразийский экономический союз доказал свою жизнеспособность в кризисных ситуациях и показал насколько важную роль он играет в жизни наших стран. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер сначала отметил, что это первое очное заседание после продолжительной паузы, возникшей по причине пандемии коронавируса. «В этой связи хотел бы с удовлетворением отметить, что наш Союз с честью выдержал это испытание. Он доказал свою жизнеспособность в кризисных ситуациях и показал насколько важную роль он играет в жизни наших стран. Ни на секунду не прерывала свою деятельность Комиссия. А проводимые в режиме видеоконференций заседания Совета комиссии, Межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета, не только предоставили нам возможность для обмена информацией по состоянию дел в наших странах, но и позволили продолжить обсуждения вопросов и принятия решений, имеющих принципиальное значение для будущего нашей интеграции», - сказал Пашинян.

Он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС не было бы столь эффективным, если бы оно не опиралось на той крепкой дружбе, которая существует между всеми нашими странами и народами.

«Для меня особенно важно отметить тот высокий уровень сотрудничества и взаимопомощи, который мы в эти дни ощутили со стороны всех без исключения наших партнеров по Союзу. Хочу отдельно выразить благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Алексею Оверчуку за оперативное реагирование на все проблемы, в частности, связанные с бесперебойной транспортной связью Армении с Российской Федерацией. Это имело стратегически важное значение для нашей экономики», - сказал Пашинян.

В этом контексте Пашинян отметил работу авиакомпании “Белавиа”, подчеркнув, что на протяжении всех этих месяцев она продолжала осуществлять регулярные рейсы в Армению, несмотря на то, что все остальные авиакомпании приостановили свою деятельность в Армении.