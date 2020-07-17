Турция собирается заключить новое соглашение с ПНС Ливии при участии ООН

Турция намерена заключить с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии новое соглашение при участии Организации Объединенных Наций (ООН). С таким утверждением выступил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы не бросим наших ливийских братьев одних. Мы уже заключили договор о сотрудничестве в области военной подготовки. И собираемся подписать новое соглашение, включив в него ООН", - сообщил турецкий лидер журналистам после пятничной молитвы.

Эрдоган при этом не уточнил, какую сферу будет затрагивать новое соглашение.