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В результате удара с боевого беспилотника противника ранение получил житель села Чинари

В результате удара с боевого беспилотника противника ранение получил житель села Чинари

16 июля в результате удара с боевого беспилотника Азербайджана ранение получил житель села Чинари. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил координатор кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

“Сегодня в результате удара, нанесенного с боевого беспилотника противника, ранение получил житель села Чинари Арамаис Овакимян”, - сообщил Ованнисян.

“Азербайджан, вновь нарушая договоренность о боевых действиях и прекращении огня, применяет ударные БПЛА, в том числе и в направлении населенных пунктов. Предупреждаем, что утром число погибших из азербайджанских вооруженных сил может резко возрасти”, - отметила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

Ранним утром 16 июля Азербайджан возобновил обстрел приграничных сел Тавушской области Армении. Основными мишенями были села Айгепар, Неркин Кармирахпюр, Чинари, Мовсес, Тавуш и город Берд.


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