Панихида по Карену Варданяну состоится 12 июля

Панихида по председателю Союза компаний передовых технологий Карену Варданяну состоится 12 июля, с 17:30 часов, в церкви Св. Саркиса 5-го массива Нор Корка. Как сообщает Арменпресс, похороны состоятся 13 июля, в 13:00 часов.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян подписал указ о создании похоронной комиссии по случаю кончины председателя Союза компаний передовых технологий Карена Варданяна. Утвержден также состав комиссии:

А.Аршакян - министр высокотехнологической промышленности Республики Армения (председатель),

К.Брутян - первый заместитель министра финансов Республики Армения,

В.Тертерян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения,

A.Смбатян - заместитель министра здравоохранения Республики Армения,

Т. Вирабян - заместитель мэра Еревана,

В. Мовсисян - заместитель начальника полиции Республики Армения,

Епископ Овнан Акопян - представитель Первопрестольного Святого Эчмиадзина,

A.Искандарян - директор общинной некоммерческой организации «Специальное обслуживание населения»,

С․Варданян - член семьи К.Варданяна.

Напомним, что К.Варданян скончался 10 июля в возрасте 56 лет.