Панихида по Карену Варданяну состоится 12 июля
Панихида по председателю Союза компаний передовых технологий Карену Варданяну состоится 12 июля, с 17:30 часов, в церкви Св. Саркиса 5-го массива Нор Корка. Как сообщает Арменпресс, похороны состоятся 13 июля, в 13:00 часов.
Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян подписал указ о создании похоронной комиссии по случаю кончины председателя Союза компаний передовых технологий Карена Варданяна. Утвержден также состав комиссии:
А.Аршакян - министр высокотехнологической промышленности Республики Армения (председатель),
К.Брутян - первый заместитель министра финансов Республики Армения,
В.Тертерян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения,
A.Смбатян - заместитель министра здравоохранения Республики Армения,
Т. Вирабян - заместитель мэра Еревана,
В. Мовсисян - заместитель начальника полиции Республики Армения,
Епископ Овнан Акопян - представитель Первопрестольного Святого Эчмиадзина,
A.Искандарян - директор общинной некоммерческой организации «Специальное обслуживание населения»,
С․Варданян - член семьи К.Варданяна.
Напомним, что К.Варданян скончался 10 июля в возрасте 56 лет.
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