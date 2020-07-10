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Фонд природы Кавказа предоставил Армении новый грант

Фонд природы Кавказа предоставил Армении новый грант

Вице-премьер Армении Тигран Авинян и исполнительный директор Фонда природы Кавказа Джордж Джакомини заочно подписали новый договор о гранте, направленном на оказание содействия Армении в условиях эпидемии COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Тиграна Авиняна.

Согласно договору, Фонд природы Кавказа, в дополнение к помощи охраняемым территориям Армении, предоставит правительству Армении бюджетную помощь еще на полмиллиона евро. Грант в основном будет направлен на финансирование национального парка “Дилижан”, Национального парка “Озеро Арпи”, Государственного заповедника “Хосровский лес” и биосферного комплекса “Зангезур”.

Справка

Фонд природы Кавказа (CNF-Caucasus Nature Fund) более 10 лет оказывает содействие особо охраняемым природным территориям Армении, софинансирует текущие расходы на охраняемые территории. За 10 лет фонд выделил Армении более 5 млн евро.


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