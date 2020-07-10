В Белоруссии не исключили проведение выборов без иностранных наблюдателей

ЦИК Белоруссии допускает, что президентские выборы пройдут 9 августа вообще без международного наблюдения из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Как сообщил ранее глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных, Парламентская ассамблея ОБСЕ проинформировала белорусский парламент, что из-за эпидемиологической обстановки не сможет направить своих наблюдателей на выборы в республику.

"Да, тут есть вопросы (по организации международного наблюдения – ред.). Да что нам говорить – выборы президента в Польше проходили при девяти наблюдателях от ОБСЕ, и то, наверное, только потому, что штаб-квартира БДИПЧ ОБСЕ расположена в Варшаве. Поэтому вполне возможно", - сказала Ермошина. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли отсутствие международных наблюдателей на выборах в Белоруссии из-за коронавируса и закрытых рядом стран границ.