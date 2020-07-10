“Support Armenia Fund” и Министерство экономики начнут сотрудничество

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян посредством видеосвязи провел обсуждение с инициативной группой “Support Armenia Fund”. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, министерство связалось с фондом, чтобы выразить готовность содействовать целевой помощи фонда малому и среднему предпринимательству на средства, собранные в результате организованного ими сбора средств.

Министр Тигран Хачатрян приветствовал инициативу группы и заверил, что его команда готова содействовать фонду в эффективной организации работы. Министр представил антикризисные программы правительства, отметил те критерии, по которым были выбраны первые целевые бизнес группы, получившие помощь, а также инструментарий содействия. Министр отметил, что в рамках третьего антикризисного мероприятия, направленного МСБ, помощь получили около 900 хозяйствующих субъектов. Министр перечислил те сферы, которые пострадали из-за эпидемии и превентивные меры. По словам министра, для принятия правильных решений большое значение имеет полноценная осведомленность, и министерство для эффективного распределения содействия и выбора групп поделится необходимой информацией, имеющейся в его распоряжении. Тигран Хачатрян отметил, что дальнейшее сотрудничество будет координировать заместитель министра Наира Маргарян, которая предоставит необходимую консультацию.

Член инициативы Оливия Жамкочян выразила благодарность Тиграну Хачатряну за готовность оказать содействие и представила деятельность фонда и планы на будущее. Она отметила, что они намерены в первую очередь содействовать малому семейному бизнесу, особенно в сфере туризма и отметила важность мобилизации сил в деле достижения больших объемов поддержки.

Участники встречи выразили удовлетворение, что к кампании по повышению осведомленности о сборе средств, присоединилась и Ким Кардашян.