Из Ростова-на-Дону возвращаются 124 гражданина Армении

Из Ростова-на-Дону в Армению возвращаются 124 гражданина Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба генконсульства Армении в Ростове-на-Дону.

“10-го июля в 11:45 из Международного аэропорта “Платов” Ростова-на-Дону самолет компании “Armenia” взял курс на Ереван. Этим рейсом в Армению возвращаются 124 граждан”, - говорится в сообщении генконсульства.

С 15 марта по 30 июня усилиями комендатуры и МИД в Армению из разных стран мира переехали около 8 000 граждан Армении, которые в связи с ситуацией с пандемией не могли вернуться на родину.