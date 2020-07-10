Мхитарян в символической команде очередного тура Серии “А”

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и “Ромы” Генрих Мхитарян в составе символической команды очередного тура Серии “А”

Как передает «Арменпресс», в состав символической команды, объявленной порталом Whoscored, вошли: Алессио Краньо (“Кальяри”), Мерт Мулдур (“Сассуоло”), Рафаэль Толуа (“Аталанта”), Федерико Кечерини (“Фиорентина”), Марио Руи (“Наполи”), Доменико Берарди (“Сассуоло”), Генрих Мхитарян (“Рома”), Родриго де Паул (“Удинезе”), Генрих Мхитарян (“Сассуоло”), нападающие: Робин Госенс (“Аталанта”), Златан Ибрагимович (“Милан”), Симоне Дзадза (“Торино”).

В 31-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” на Олимпийском стадионе в Риме принимала “Парму”. Гостям удалось первыми открыть счет матча. Отличился футболист “Пармы” Юрай Куцка. В концовке тайма капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, который был в стартовом составе “Ромы”, сравнял счет. На 57-й минуте второго тайма, получив голевую передачу Мхитаряна, Веррету вывел “волков” вперед.

Подготовила Варвара Айрапетян