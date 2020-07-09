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Moderna подписала соглашение о поставке своей потенциальной вакцины против COVID- 19

Moderna подписала соглашение о поставке своей потенциальной вакцины против COVID- 19

Компания армянского предпринимателя Нубара Афеяна “Moderna Inc” подписала соглашение с испанской компанией “Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA” соглашение о поставке своей потенциальной вакцины против COVID-19 на рынки за пределами США.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, Moderna - первая компания в Соединенных Штатах, которая провела испытания вакцины на людях. Компания планирует начать следующий этап тестирований в конце этого месяца.

Ранее компания подписала соглашение с правительством США об увеличении производства и 10-летнее соглашение о сотрудничестве со швейцарской Lonza Group AG.


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