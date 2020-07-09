Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Грачья Ташчян назначен начальником департамента внешних связей аппарата премьер-министра Республики Армения сроком на три года. Как сообщает

Арменпресс

, Ташчян занимал должность начальника департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении и помощника премьер-министра.