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Грачья Ташчян назначен начальником департамента внешних связей аппарата премьер- министра

Грачья Ташчян назначен начальником департамента внешних связей аппарата премьер- министра
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Грачья Ташчян назначен начальником департамента внешних связей аппарата премьер-министра Республики Армения сроком на три года. Как сообщает Арменпресс, Ташчян занимал должность начальника департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении и помощника премьер-министра.
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