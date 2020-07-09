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Пашинян опубликовал фото семьи

Пашинян опубликовал фото семьи

Премьер-министр Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook фото своей семьи. Как передает Арменпресс, премьер подписал фотографию: «Вместе».

Напомним, что сын премьер-министра Ашот Пашинян 9 июля демобилизовался из армии.


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