Институт этики в действии

Внедрение в Армении института этики должностных лиц, претендентов на занятие государственных должностей и сотрудничество между прокуратурой Армении и Комиссией по предотвращению коррупции начинают давать свои первые результаты. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Генпрокуратура Армении․

“Мы уже сообщали, что с 29 июня по 1 июля 2020 года состоялся открытый конкурс по комплектации списков кандидатур прокуроров, осуществляющих функции, предусмотренные законом, по конфискации имущества незаконного происхождения”.

В ходе изучения документов лиц, обратившихся для участия в аппарат Генпрокуратуры Армении, выяснилось, что один из заявителей, в числе документов, представленных к заявлению, представил справку о том, что с 1 мая 2017 года по 1 мая 2019 года он работал юристом в ООО. Выяснилось также, что данное лицо в течение 2016 - 2020 гг. периодически обращалось для участия в открытых конкурсах с целью включения в список кандидатур прокуроров, однако никогда не представляло какого-либо документа, удостоверяющего его профессиональную трудовую деятельность.

Учитывая это обстоятельство, в ходе приема заявок у него попросили дополнительные документы о его трудовой деятельности. Гражданин представил справку, выданную Комитетом по госдоходам Армении о его трудовой деятельности в 2017 - 2019 годах. В результате квалификационная комиссия удовлетворила заявку последнего и разрешила ему участвовать в конкурсе.

Согласно статье 38.1 Закона Республики Армения “О прокуратуре”, для участия в открытом конкурсе, проводимом с целью комплектации кандидатур прокуроров подразделения, наделенного функциями по взысканию имущества незаконного происхождения, обратившиеся лица вместе с другими документами представляют также и заполненную анкету об этике, предусмотренную Законом Республики Армения “О Комиссии по предотвращению коррупции”. Председатель квалификационной комиссии, проводящей конкурс, в однодневный срок представляет в комиссию по предупреждению коррупции анкету об этике лица с целью получения в двухнедельный срок консультативного заключения.

Согласно заключению комиссии по предотвращению коррупции, данные о трудовой деятельности данного лица в ООО, в результате их изучения, не были подтверждены. Более того, комиссия отметила, что с 2019 года он занимает должность директора основанного им же ООО, одновременно констатируя, что нет достоверных сведений о его трудовом опыте и профессиональной деятельности.

1 июля 2020 года данный заявитель не участвовал в открытом конкурсе, и квалификационная комиссия при Генеральном прокуроре не имела возможности получить от него разъяснения относительно документов, подтверждающих его опыт работы.

Исходя из того, что вышеуказанные обстоятельства вызвали разумные сомнения относительно достоверности представленных документов, письмо председателя квалификационной комиссии при Генеральном прокуроре, заместителя генерального прокурора А. Арутюняна было направлено в полицию с поручением о подготовке материалов в порядке, установленном статьями 180 -181 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 325 Уголовного кодекса Республики Армения.

Следует отметить, что прокурорами подразделения прокуратуры, наделенного функциями по взысканию имущества незаконного происхождения, могут быть лица, занимающие первые государственные должности, в отношении которых был проведен процесс проверки этики”, - говорится в сообщении прокуратуры.