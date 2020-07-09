В Токио зафиксировали рекордный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом

В Токио за прошедшие сутки было выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Этот прирост стал рекордным для японской столицы за все время с начала распространения коронавируса на территории Японии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Примечательно, что в среду впервые за прошедшую неделю прирост новых случаев опустился ниже отметки 100. Подавляющее большинство новых заражений в Токио приходится на людей в возрасте от 20 до 40 лет, ведущих активную ночную жизнь.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. 36 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.