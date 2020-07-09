Оцифровка наследия Налбандяна - лучший путь его популяризации: Нарине Хачатурян

В рамках грантовой программы “Цифровая библиотека армянской библиографии” Американский университет Армении оцифровал литературное наследие Микаэла Налбандяна - писателя, публициста, критика, революционера-демократа.

Поэтические и прозаические произведения Налбандяна, литературные, публицистические, критические статьи, библиография и ряд других материалов уже доступны на сайте digilib.am.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нарине Хачатурян сказала, что эта инициатива имеет большое значение в плане сохранения культурного наследия Микаэла Налбандяна и дает большие преимущества исследователям, которые, сидя перед компьютером, смогут легко найти необходимые им материалы.

“Я очень рада этому, потому что государственные средства мы хотим направлять на основательные, непреходящие, полезные, имеющие продолжительное влияние культурно-образовательные программы. И это, кажется, лучший вариант спасения, сохранения нашего наследия и передачи и популяризации нашего богатства последующим поколениям”, - отметила замминистра.

Хачатурян напомнила, что в Армении систематически оцифровывается наше наследие, но целью министерства является создание Единого портала и присоединение его к Всемирному порталу.

“В основе нашей политики - сохранение культурного наследия, и в XXI веке лучшим способом сохранения этого наследия является оцифровка. Вообще, мы мечтаем и планируем создать единую электронную платформу. Эта платформа будет предназначена для представления материальных, нематериальных, передвижных и недвижимых памятников, памятников армянского языка и других наших ценностей. Это очень актуальный вопрос, в наши дни весь мир идет именно в этом направлении. У нас есть большой потенциал не только в плане культурного наследия, но и в плане высоких технологий. Нам остается только провести серьезную организационную работу, чтобы институты Академии, другие структуры присоединились к нашей инициативе. Это работа не на один или два года, но все дороги начинаются с первого шага”, - заключила заместитель министра НОКС Армении.

Беседу вела Анжела Амбарцумян