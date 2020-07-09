Проведен онлайн опрос об организации дистанционного обучения в школах

С мая по июнь текущего года Международный республиканский институт проводил онлайн-опрос об организации и осуществлении дистанционного образования в государственных общеобразовательных учебных заведениях. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Целью исследования был сбор мнений разных групп участников процесса общего образования - учителей, директоров, родителей и учащихся о задачах и проблемах организации и осуществления дистанционного образования в условиях чрезвычайного положения. В опросе приняли участие 1 932 учителя, 151 директор, 558 учащихся и 1 717 родителей.

35,2% опрошенных учителей отметили, что они прошли соответствующую переподготовку по дистанционному обучению. 63,5% из них ответили, что переподготовка была организована Национальным центром образовательных технологий (НЦОТ) МНОКС Армении, 15,7% ответили, что переподготовка была организована дирекцией школы.

Участникам исследования был задан вопрос о наиболее часто используемых онлайн-платформах, эффективности дистанционных уроков и онлайн-образования, преимуществах и недостатках дистанционного обучения, участии детей с потребностями в особых условиях образования и т.д.

Результаты опроса ниже.