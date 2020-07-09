Министр обороны Армении принял руководителя ереванского офиса Совета Европы

Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 июля принял руководителя ереванского офиса Совета Европы Наталью Вутову в связи с завершением ее миссии в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи были подведены итоги мероприятий, осуществленных в ходе первого этапа программы “Права человека и женщины в Вооруженных силах Армении”, осуществляемой ереванским офисом СЕ, обсуждены мероприятия, предусмотренные в рамках второго этапа.

Обоюдно была подчеркнута важность внедрения программы в Вооруженных силах в контексте повышения осведомленности о правах человека, развития образовательных возможностей и содействия институциональным реформам оборонного ведомства, обеспечения продолжительности сотрудничества, была подчеркнута необходимость сохранения и расширения достигнутых результатов.

Министр обороны выразил благодарность Наталье Вутовой за эффективное сотрудничество и пожелал ей успехов на новом поприще.

Программа реализуется в рамках Программы действий Совета Европы 2019 - 2022 гг. и финансируется Германией, Ирландией, Лихтенштейном и Швецией.