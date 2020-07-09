Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Ираке создано новое министерство по вопросам туркменов

“Парламент Ирака 6 июня утвердил законопроект, согласно которому в этой стране будет создано Министерство по вопросам туркменов, что, возможно, преследует цель нейтрализовать все спекуляции этого вопроса. Иракские туркмены, главным образом переселившиеся в Ирак во времена Османской империи, являются представителями племени тюрко-огузов. Они говорят на азербайджанском диалекте огузской языковой семьи, известном как киркукский азербайджанский. Добавим, что этот язык изначально назывался туркменским, но когда на карте географии появилось государство под названием Азербайджан, язык которого почти тот же, как у иракских туркменов, его начали называть также иракским или киркукским азербайджанским. Отметим, что Физули является одним из этих туркменов и жил он в Ираке, творил на персидском и родном иракском туркменском.

Туркмены в основном живут на севере Ирака в провинциях Мосул, Арбил и Киркук. Туркмены по количеству в Ираке на третьем месте. По официальным данным, они составляют 2 - 3% населения, а по неофициальным – 9 - 13, то есть 3 миллиона, что приемлемо для туркменов и для Турции. У туркменов в настоящее время пять политических партий и 8 депутатов в парламенте. Турция тесно сотрудничает с иракскими турками, поддерживает, воодушевляет их, стремясь усилить их национальные чувства, в то время как многие из них даже не говорят на родном языке. Подобные действия Турции Багдад справедливо расценивает как провокацию и подстрекательство”.

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