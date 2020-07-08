Президент Армен Саркисян принял руководителя офиса Совета Европы в Ереване Наталью Вутову

Президент Армении Армен Саркисян принял руководителя офиса Совета Европы в Ереване Наталью Вутову, которая завершает свою миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поблагодарил Наталью Вутову за ее деятельность в Армении и пожелал ей дальнейших успехов.

Высоко оценив роль Совета Европы и эффективное сотрудничество, президент Саркисян особо подчеркнул важность планов действий Армения-Совет Европы и поддержку, оказываемую различным сферам Армении в их рамках.

В свою очередь Наталья Вутова поблагодарила за сотрудничество, отметив, что она и впредь будет одним из лучших друзей Армении.