Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июль

Президент Армен Саркисян принял руководителя офиса Совета Европы в Ереване Наталью Вутову

Президент Армен Саркисян принял руководителя офиса Совета Европы в Ереване Наталью Вутову

Президент Армении Армен Саркисян принял руководителя офиса Совета Европы в Ереване Наталью Вутову, которая завершает свою миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поблагодарил Наталью Вутову за ее деятельность в Армении и пожелал ей дальнейших успехов.

Высоко оценив роль Совета Европы и эффективное сотрудничество, президент Саркисян особо подчеркнул важность планов действий Армения-Совет Европы и поддержку, оказываемую различным сферам Армении в их рамках.

В свою очередь Наталья Вутова поблагодарила за сотрудничество, отметив, что она и впредь будет одним из лучших друзей Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации