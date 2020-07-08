Трамп рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в США в течение месяца

Ситуация с коронавирусом в США значительно улучшится в течение месяца благодаря прилагаемым усилиям по борьбе с пандемией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Грете ван Сустерен на телеканале Gray Television. Фрагменты интервью были размещены во вторник вечером на сайте передачи ван Сустерен Full Court Press.

"Я считаю, что через две, три или четыре недели, когда мы встретимся в следующий раз, мы будем в очень хорошей форме", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп отметил, что в некоторых штатах после первоначальных улучшений действительно произошли новые вспышки заболеваемости, в том числе в Калифорнии и Флориде. "Но со всеми усилиями, которые мы предпринимаем, со всеми лекарствами, которые сейчас готовятся и, в конце концов, с появлением вакцины мы очень скоро будем в хорошем состоянии", - добавил он.

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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 2,98 млн человек), так и умерших (131 248 человек). При этом в последние недели отмечается рост числа новых случаев заражения.