Министерство окружающей среды предупреждает о вероятности сильных ветров в ближайшие дни

Как сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении, в связи с проникновением на территорию Армении циклона с Черного моря, с 9 по 13 июля, особенно в вечерние часы, в отдельных районах республики ожидаются интенсивные грозы, местами - град.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства окружающей среды Армении, во время грозы возможны сильные ветры, с порывами до 25 - 30 м / с.

Населению рекомендуется во время грозы избегать нахождения на открытых площадках.