Давид Тоноян встретился с послом Республики Беларусь в Армении

Состоялась встреча министра обороны Армении Давида Тонояна с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Армения Игорем Назаруком в связи с завершением его дипломатической миссии в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Министр обороны Армении выразил благодарность послу Назаруку за его активную и эффективную работу по укреплению армяно-белорусских межгосударственных отношений, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-белорусского сотрудничества в оборонной сфере и пути дальнейшего развития взаимоотношений, была подчеркнута довольно высокая динамика сотрудничества. Были обсуждены также ход мероприятий в рамках многосторонних форматов и другие вопросы региональной безопасности.