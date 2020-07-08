В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент

В ночь на среду в центре Белграда произошли массовые беспорядки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает передает корреспондент РИА Новости.

Это произошло после того как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Есть задержанные и раненые.

Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров.

Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

По оценкам МВД, перед зданием парламента собралось около пяти тысяч человек, часть из них во главе с оппозиционными активистами Даниелом Кнежевичем и Срджаном Ного пробили полицейский кордон и ворвались в холл Скупщины. Позже их задержали.

"Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, и напали на сотрудников полиции, которые были там, при выполнении служебных обязанностей и забросали их камнями", — заявил директор полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения.

Организаторами протестной акции выступила группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам.