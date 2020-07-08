Комиссия НС Армении одобрила кандидатуру Ованеса Хачатряна на пост члена Совета ЦБ

Постоянная комиссия НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам единогласно одобрила кандидатуру Ованеса Хачатряна на вакантное место члена Совета Центрального банка. Как передает Арменпресс, кандидатуру Хачатряна представила парламентская фракция “Мой шаг”.

Хачатрян родился в Ереване в 1983 году, учился на экономическом факультете ЕГУ, имеет степень магистра, в 2002 - 2008 годах работал в статистическом управлении Центрального банка, осуществлял функции дистанционного контроля финансового положения банков, также был ответственным за определенные работы по денежно-кредитной и финансовой статистике. С 2008 года работал в Америабанке. В 2015 году он получил звание финансового аналитика, в настоящее время обучается администрированию бизнеса и администрации в бизнес школе Чикагского университета. Он был членом общественных организаций и осуществил ряд образовательных программ в областях. Ованес Хачатрян беспартийный, женат, имеет двоих детей.

Хачатрян по нескольким пунктам отметил те важные функции, которые осуществляет ЦБ, и свое мнение о них. “Я считаю, что вопроса относительно мандата ЦБ, на самом деле не существует. То, что сегодня возложено на ЦБ в плане обеспечения цен и финансовой стабильности, соответствует современным трендам и опыту успешных центральных банков. В связи с этим я считаю, что Центральный банк является одним из лучших успешных ЦБ в развивающихся странах”, - сказал кандидат.

По его мнению, конкуренция в финансовой системе обеспечена, ЦБ добился того, что нет концентраций и монопольных позиций. По словам кандидата, на самом деле это большое достижение, конкуренция приводит к доступности финансовых услуг, к снижению стоимости услуг. Хачатрян считает, что финансовая система отрегулирована очень хорошо, есть также и доверие ко всем игрокам финансовой системы. С эпидемией COVID-19 и ее экономическими последствиями у нас почти не было проблем, не было того, чтобы хозяйствующие субъекты из-за нехватки доверия делали бы резкие действия”, - сказал он.

По мнению Хачатряна, наличный оборот во всех денежных агрегатах слишком велик. “Мы являемся наличной экономикой, которая аксиоматична, что не может быть рынком капитала, когда в стране отношения между хозяйствующими субъектами все еще остаются в мире наличных денег. По моему субъективному мнению, ЦБ, по сути, осуществляет большие расходы на обеспечение оборота наличных средств, что является субсидией для пользования этим платежным средством”, - сказал он и отметил, что ЦБ вместе с КГД должен осуществить программу, которая в короткие сроки даст импульс безналичному денежному обороту.

Кандидат также ответил на различные вопросы депутатов. Вопрос кандидатуры будет обсужден на пленарном заседании НС.

Анна Григорян