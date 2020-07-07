Суд отклонил ходатайство прокуроров по делу Роберта Кочаряна

Суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян решил отклонить ходатайство прокуроров, которым они просили ограничить право стороны защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна представлять различные ходатайства.

Как сообщает Арменпресс, судья отметила, что в Уголовно-процессуальном кодексе Армении нет каких-либо ограничений на представление ходатайств, также отсутствует четкое регулирование данного вопроса.

Следующее судебное заседание состоится 14 июля, в 13:00.