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Давид Тоноян принял посла США в Армении

Давид Тоноян принял посла США в Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян 7 июля принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Лин Трейси. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-американского двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Были подведены итоги проведенных ранее мероприятий, изучены возможности реализации программ сотрудничества в условиях ограничений, обусловленных эпидемией. Также был обсужден процесс последовательного участия Армении в международных миссиях по сохранению мира и стабильности, графика смен в сложившейся ситуации.

Министр обороны представил мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 и борьбы с эпидемией в Вооруженных силах, а также ход организации летнего призыва в условиях эпидемии.

Госпожа посол отметила, что рада встретиться с министром обороны Давидом Тонояном и обсудить вопросы, касающиеся взаимных интересов и забот Армении и Соединенных Штатов.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями и по вопросам региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.


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