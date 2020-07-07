Документы, удостоверяющие личность, с истекшим сроком, до снятия ЧП, будут считаться действительными

С учетом ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения, обусловленных эпидемией COVID-19, в случае истечения срока действия документов, удостоверяющих личность граждан Армении, с 16 марта по конец чрезвычайного положения, они будут считаться действительными, но не более чем на 30-й день после окончания чрезвычайного положения.

Как передает Арменпресс, это сообщение распространила пресс-служба Полиции Армении.